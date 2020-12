O autocisternă cu 26 tone de motorină care a luat foc pe traseul dintre Slobozia Mare și orașul Vulcănești //VIDEO

13:30

Astăzi au fost transmise către Spitalul raional Cahul 60 de seturi de pat: saltele, perne, pături, lenjerie de pat, dar și o stație de călcat haine și o mașină automat de uscat haine. Donația vine din partea Primarului Nicolae Dandiș: „Este vorba despre o donație pentru spitalul nostru, în cadrul unui proiect realizat de mine […] The post Inventar de 10 mii de dolari a fost donat Spitalului raional Cahul // VIDEO appeared first on www.ziuadeazi.md.