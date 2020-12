Spania plănuiește să vaccineze masiv. Va primi săptămânal 350.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19

20:10

Republica Moldova suspendă toate cursele aeriene de pasageri din și spre Marea Britanie, începând cu 23 decembrie 2020, orele 00:00. Decizia a fost aprobată astăzi de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică, în scopul prevenirii răspândirii noii tulpini a coronavirusului SARS CoV 2, identificate în Marea Britanie. Informația a fost...