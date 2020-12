Eu susțin ideea unui guvern de tranziție, apoi alegeri parlamentare anticipate, spune Igor Dodon

15:50

"Am discutat despre rezultatele colaborării bilaterale în anul curent, am constatat cu satisfacție dinamica în creștere a relațiilor moldo-ruse în cele mai importante domenii, în pofida provocărilor globale. Am subliniat importanța discursului pe care l-am rostit în cadrul summit-ului online al CSI, din punct de vedere al consolidării cooperării în acest spațiu, unde Republica Moldova are interese stabile și parteneri de încredere. De asemenea, am vorbit despre agenda vizitei mele de lucru la Moscova, care este preconizată pentru finele săptămâni" , a anunțat Igor Dodon.