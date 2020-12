DODON: Decizia de demisie a Guvernului Chicu a fost discutată imediat după alegerile prezidențiale

07:40

Transportul public din capitală va fi la un alt nivel. Potrivit primarului general Ion Ceban, municipalitatea va reuși să pună în practică Contractul de Grant între Primăria Chişinău, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Gmina Lublin. Ion Ceban spune că a fost aprobat Contractul de Grant pentru implementarea proiectului „MOVE IT like Lublin" –