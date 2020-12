Sediul central al Victoriabank are un nou design – mai modern, mai digital și mai aproape de clienți

22:40

Incidentul în care a fost implicat deputatul neafiliat Eugeniu Nichiforciuc s-a produs la ora 21:59. La fața locului s-a deplasat grupul operativ al Inspectoratului General al Poliției, iar oamenii legii întreprind măsuri pentru a identifica persoana care l-a atacat pe parlamentar cu o substanță necunoscută. Informația a fost confirmată pentru NM de către ofițerul de […] The post Ce spune poliția despre incidentul în care a fost implicat deputatul Eugeniu Nichiforciuc appeared first on NewsMaker.