Avertizare meteo: A fost emis un cod GALBEN de ceață

11:50

Premierul Ion Chicu anunță despre demisia Guvernului. Acesta a venit la briefingul de presă organizat de Igor Dodon pe ultima sută de metri. „După cum am anunțat ieri la finalul ședinței de Guvern, am solicitat o întrevedere cu președintele Igor Dodon și președintele Parlamentului, am solicitat și o întrevedere cu președintele ales. După cum spuneam […]