Supărarea lui Filip. Liderul democrat se arată indignat că Ion Chicu i-a concediat secretarii din ministere

11:40

Președintele Igor Dodon a declarat că decizia privind demisia Guvernului este asumată cu scopul de a declanșa alegerile parlamentare anticipate și care nu a fost luată sub presiunea protestelor sau a moțiunii de cenzură, informează Telegraph.md, cu referire la Primul.md ”Este o decizie pe care am discutat-o cu colegii și am considerat că la această [...] Articolul Guvernul Chicu a demisionat pentru a permite declanșarea alegerilor parlamentare anticipate apare prima dată în Telegraph Moldova.