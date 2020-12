100 de milioane de euro pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool

11:30

„Decizia de azi privind demisia incorpore a Guvernului este una asumată, este o decizie pe care am discutat-o cu colegii și considerăm că e momentul potrivit”, a declarat Igor Dodon imediat după ce Ion Chicu și-a anunțat demisia. „Nu este o decizie luată sub presiunea moțiunii de cenzură sau a protestelor. Am dat dovadă de caracter și am demonstrat că putem face față oricăror presiuni. Această decizie a fost luată după ce au fost votate toate legile pentru a putea asigura funcționalitatea statul...