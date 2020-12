Maia Sandu are două soluții, spune Igor Dodon: numește un Guvern de tranziție, ori declanșează anticipatele

12:45

Primarul general Ion Ceban a fost într-o vizită la FC Dacia Buiucani, unde a încurajat tinerii fotbaliști și le-a urat succes în tot ce fac. „Am adus un mesaj de felicitare echipei în care am avut încredere de la bun început, dar și micilor fotbaliști. Chișinăul are nevoie de o echipă de fotbal care să ne reprezinte la nivel național și nu doar. Îmi doresc ca această echipă să crească până la meciuri internaționale.Pentru promovarea fotbalului în rândul tinerilor, am semnat în luna Iulie un Acord de colaborare cu Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret (CSCT) „Buiucani””, a precizat edilul. Ceban spune că acordul are scopul principal - dezvoltarea sportului de performanță în rândul copiilor, promovarea modului sănătos de viață și a fotbalului în municipiul Chișinău, prin susținerea echipelor divizionare ale CSCT „Buiucani”. „Nimeni nu a crezut în noi, în schimb noi am avut încredere în acești tineri și nu în zadar, ei luând locuri de frunte în meciurile importante desfășurate recent”, a punctat edilul. Primarul mai spune că Primăria Chișinău va organiza și în continuare evenimente în comun deoarece sunt mari perspective.