„Exemplu de soluționare pașnică a conflictelor etno-politice”. Mesajele politicienilor la 26 de ani de la înființarea Autonomiei Găgăuze

Guvernul de la Viena, prin intermediul Ambasadei Austriei la Chișinău și Biroul Regional OMS pentru Europa, a donat 1000 de litri de dezinfectanți pentru instituțiile de asistență socială din Republica Moldova. Cu această ocazie a fost organizată o ceremonie, la care au participat ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, ambasadoarea Austriei, Stella Avallone, reprezentantul OMS în Republica Moldova, […] The post Austria a donat Moldovei 1000 de litri de dezinfectanți. Substanțele vor ajunge în 7 centre de plasament temporar pentru adulți și copii (FOTO) appeared first on NewsMaker.