Naștere pe cale naturală versus prin intervenție cezariană: cum este mai bine pentru tine și copilul tău

15:10

Pandemia COVID-19 fie ne-a izolat total de lumea din jur și de contactele sociale, fie ne-a restricționat această latură a vieții. Drept rezultat, facem mai puțină mișcare, ne putem simți mai singuratici, deci, are de suferit sănătatea noastră fizică și psihică. Pentru a te ajuta să treci mai ușor prin autoizolare și să rămâi sănătos fizic și psihic, ți-am pregătit în continuare un șir de sfaturi, care sperăm să îți fie de folos. Campania lansată de OMS Recent Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat campania „Fii activ!” (Be active), care are drept scop evitarea sedentarismului și susținerea unei vieți active în rândul populației. Potrivit OMS, chiar și exercițiile fizice ușoare matinale cu o durată de 3-4 minute sau mersul intens pot tonifia mușchii, ameliora circulația sanguină și funcția locomotorie. Exercițiile fizice sunt extrem de importante atât pentru forma fizică, cât și pentru funcțiile creierului. Practicate regulat, acestea te ajută să ții sub control tensiunea arterială, greutatea corpului, scade riscul afecțiunilor cardiovasculare, accidentelor vasculare cerebrale, diabetului zaharat și a diferitor tipuri de cancer, maladii care te expun riscului unor forme mai grave de COVID-19. Și tonusul general al corpului se îmbunătățește în urma practicării exercițiilor fizice. Acestea pot fortifica țesuturile musculo-scheletale, dezvoltă coordonarea și echilibrul în mișcare, mențin tonusul organismului. Exercițiile de echilibristică sunt indicate și vârstnicilor pentru a evita căderile și, drept urmare, traumatismele. Sănătatea psihică este, de asemenea, influențată de exercițiile fizice, prin reducerea riscului depresiei, a declinului capacităților cognitive și apariției demenței. Află care sunt beneficiile alergatului. Activitatea fizică în funcție de grupele de vârstă OMS a pregătit un șir de recomandări practice pentru activitatea fizică a mai multor grupe de vârstă: Copiii până la 1 an : trebuie să aibă activitate fizică de câteva ori pe zi. Bebelușii, care încă nu pot merge, se recomandă să fie poziționați pe burtică pentru cel puțin 30 de minute pe zi, în diferite perioade de veghe pe parcursul zilei. Copiii până la 5 ani: sunt încurajați să participe în diferite activități fizice de orice intensitate pe o durată de 180 de minute zilnic. Din acestea, 60 de minute trebuie să fie activitate fizică moderată și intensă, în special în cazul copiilor de 3-4 ani. Copiii și adolescenții între 5 și 17 ani: sunt îndemnați să practice activitate fizică de la moderată la intensă pe parcursul a 60 de minute pe zi. Cel puțin 3 zile pe săptămână trebuie să fie realizate exerciții pentru dezvoltarea musculo-scheletală. Activitatea fizică zilnică de peste 60 de minute aduce beneficii suplimentare sănătății copiilor și adolescenților. Adulții de peste 18 ani: OMS recomandă adulților să practice săptămânal 150 de minute de activitate fizică moderată și 75 de minute de activitate fizică intensă. Pentru un beneficiu suplimentar, recomandarea este de a mări activitatea fizică moderată până la 300 de minute săptămânal. Pentru a păstra aparatul musculo-scheletal puternic, este nevoie de antrenamente de forță de minim două ori pe săptămână. Pentru a-și antrena echilibrul și a preveni căderile, persoanele în vârstă sunt îndemnate să practice exerciții specifice de 3 ori pe săptămână. Nu uitați că mișcarea este viață, iată de ce aceasta nu trebuie să lipsească, în special în condițiile de autoizolare la domiciliu. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: coronavirus COVID-19 sport autoizolare Sursa foto: who.int Sursa: pas.md, who.int