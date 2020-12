Epidemiologul Anthony Fauci a fost vaccinat împotriva COVID: „Pentru mine, vaccinul este important din două motive”

23:40

Daniela Pînzărean a fost aşteptată la aeroport cu flori de familia sa care i-a dus dorul atât timp cât tânăra a fost plecată în Marea Britanie la studii. „Ea este studentă acolo, învaţă, nu a fost acasă deja de vre-o jumătate de an şi iaca o aşteptăm de sărbătorile de iarnă ca să le petrecem împreună”, a spus Marcela Pînzărean. „Mă simt foarte fericită pentru că ştiţi care este situaţia dată la moment, toate cursele se închid de mâine şi mă bucur că am făcut-o pentru că eu am cumpărat bilet de f...