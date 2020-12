Moldovenii din diasporă revin acasă în ciuda restricţiilor impuse de pandemie

05:00

Berbec Astazi, se pare, viata voastra familiala nu va fi pe atat de linistita pe cat v-ati fi dorit. Din pacate, se anunta o atmosfera tulbure, cu multe discutii in contradictoriu, certuri chiar. Va trebuie sa aveti multa rabdare pentru a descurca niste ite destul de incurcate. In plan profesional, fiti oportunisti si consolidati-va relatiile interpersonale care v-ar putea fi de folos pentru ascensiunea in ...