Uniunea Europeană ajută persoanele cu nevoi speciale din Republica Moldova

22:20

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marți, pe Florin Cîțu candidat pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta este premierul propus de coaliția PNL - USR PLUS - UDMR, transmite Agerpres. Șeful statului a vorbit, în declarația susținută la Palatul Cotroceni, despre consultările trecute, dar şi despre faptul că noua coaliţie a demonstrat că are majoritate în Parlament. „Săptămâna trecută, la prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp, o coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR a fost formalizată, şi-a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României şi astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formaţiunilor care formează coaliţia de centru-dreapta s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de prim-ministru. Aşadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru", a menționat Klaus Iohannis. Potrivit articolului 103 din Constituţia României, preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Ulterior, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Articolul Florin Cîțu, noul premier desemnat al României apare prima dată în InfoPrut.