„Trăim timpuri când ești atacat numai pentru că spui adevărul”. Reacția lui Nichiforciuc, după ce a fost stropit cu o substanță necunoscută

Un membru al Asociației Polițiștilor „Scutul Dreptății" din Ialoveni a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi promis să-l ajute pe un alt bărbat să obțină tutela și să-i fie recunoscută paternitatea asupra unei minore, născute din concubinaj cu mama copilului, […]