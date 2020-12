Igor Dodon a salutat decizia Guvernului de a aviza Acordul dintre RM și Rusia privind securitatea socială

14:15

CMC ar putea să modifice regulamentul cu privire la desfășurarea licitațiilor, privind închirierea gheretelor din capitală. Potrivit primarului general Ion Ceban, acest lucru ar putea să se întâmple ca urmare a unor sesizări privind încălcarea regulamentulului . Edilul capitalei spune că CMC va trebui să taie din aceste breșe, dacă organele competente vor depista încălcări.„Săptămâna trecută au fost făcute unele declarații cu privire la încălcarea regulamentului și am primit 2 sesizări din partea unor agenților economici, care au participat la licitație, precum că unele companii participante au același fondator. Comisia de licitație nu are atribuții și nu este în drept să efectueze investigație. În momentul în care se recepționează ofertele, în cazul în care ele sunt conform cerințelor, comisia nu are temei pentru a nu accepta cererile. Astăzi va fi examinat demersul, care urmează să fie trimis la organele de control. În baza răspunsului primit de la organele de control, inclusiv, Consiliului Concurenței, se va lua decizia cu privire la descalificarea acelor agenți economici, care se consideră că au încălcat regulamentul. În același timp, este elaborat proiectul deciziei CMC, prin care se vor introduce modificări cu privire la licitație astfel de momente”, au declarat responsabili de la primărie.Ion Ceban afirmă că a treia licitație va avea loc pe 15 ianuarie, iar monetele din cele două licitație vor fi evitate.„Unii agenți economici deja au început să achită parțial loturile adjudecate și să semneze contractele. Până la sfârșitul decembrie, agenții trebuie să achite banii. Cert este un singur lucru, avem regulament și reguli de joc. Nu am văzut anterior investigații cum au apărut zeci de gherete într-un parc”, a punctat Ceban.De precizat că, pentru 24 de locuri adjudecate la licitații, municipalitatea va câștiga în jur de 50 de milioane de lei. Edilul spune că 2 agenți economici au refuzat locul adjudecat, astfel, pe viitor, aceștia vor fi introduși într-o listă neagră.