SUA, îngrijorări cu privire la cu privire la legile aprobate în Parlamentul R. Moldova

Basarabeanul Mircea Zubcu, student la Universitatea Tehnică a Moldovei, a obținut recent medalia de aur la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, organizat la Cluj-Napoca, notează diez.md. Tânărul a fost premiat pentru băncile realizate și instalate în campusul UTM Râșcani din Chișinău, sub îndrumarea profesorului Valeriu Podborschi. Acest proiect a mai fost premiat cu medalie de argint la EURO INVENT European Exhibition of Creativity and Innovation, care s-a desfășurat în luna mai, la Iași. Mircea Zubcu împreună cu profesorul său sunt și autorii foișorului modern instalat lângă căminele universității, unde acum au posibilitatea să se odihnească studenții. Tânărul Mircea a obținut în acest an și bursa prezidențială pentru succese remarcabile în calitate de student.