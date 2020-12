Ex-directorul CNA a fost reținut de trei ori de serviciile de securitate rusești

21:00

Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine plătit YouTuber din lume al acestui an, după ce a cîștigat aproape 30 de milioane de dolari doar în 2020. Este al treilea an consecutiv cînd băiatul reușește această performanță, informează The Guardian. Ryan Kaji a cîștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul de YouTube, „Ryan`s World”, unde postează zilnic clipuri în care