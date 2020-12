Indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 1160 lei

16:00

O singură întrebare am. Către un ambasador. Câte gloanțe se băgau in tractorist daca încerca să are gazonul din fata Casei Albe? Răspuns nu vreau. Îl știu. Am trăit mai bine de 2 ani in Statele Unite ale Americii timp in care am reușit să înțeleg cum stau lucrurile cu democrația. Ai votat? Marș și [...]