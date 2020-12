Organizația Mondială a Sănătății convoacă o întâlnire pe tema noii tulpini a virusului

10:50

SsangYong Motor Co., filiala sud-coreeană a grupului auto Mahindra & Mahindra Ltd., şi-a anunţat falimentul după ce nu a reușit să ramburseze împrumuturi luate de la creditori printre care se numără JPMorgan Chase, Bank of America și BNP Paribas. SsangYong a depus luni o cerere pentru începerea procedurii de reabilitare la Curtea de Faliment din […]