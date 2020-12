Organizarea petrecerilor corporative pe teritoriul municipiului Chișinău va fi interzisă oficial

13:40

Mai multă lumină pe uliţele satului Clişova din raionul Orhei. În preajma sărbătorilor de iarnă, în localitate a fost instalat un nou sistem de iluminat public. Potrivit unui comunicat al Consiliului raional Orhei, acesta are o lungime de aproximativ 16 kilometri. În total, au fost montate 461 de becuri de tip LED. În plus, 40 […] Post-ul Încă o localitate a ieşit din beznă. Satul Clișova Nouă din raionul Orhei are sistem de iluminare modern apare prima dată în CANAL 2.