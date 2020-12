Protestatarii blochează circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și traseul spre vama Leușeni(LIVE)

11:40

Preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon, a anunţat că săptămâna aceasta urmează să fie organizate două şedinţe speciale ale parlamentului. La una dintre şedinţe va fi dezbătută moţiunea de cenzură împotriva guvernului, semnată de 34 de deputaţi din PAS, PDM şi Platforma DA. La o altă ședință specială a parlamentului ar urma să fie depus jurământul […] The post „Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu va fi dezbătută miercuri”. Igor Dodon urmează să organizeze două şedinţe speciale ale parlamentului appeared first on NewsMaker.