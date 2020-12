Crește numărul persoanelor care traversează frontiera în ajun de sărbători: Peste 17.000, înregistrate în ultimele 24 de ore

20:20

Eminem a lansat pentru a doua oară în secret un album nou, inspirat de filmele lui Alfred Hitchcock, acesta fiind cel de-al 12-lea album de studio al lui Marshall Mathers. Noul album vine în continuarea celui lansat în ianuarie 2020, denumirea acestuia fiind „Music to Be Murdered By: Side B”. Eminem a anunţat albumul la scurt timp după lansarea sa pe iTunes cu o copertă care le spunea fanilor: „Unchiul Alfred te-a auzit ţipând pentru mai mult … bucură-te de partea B”. Fanii au speculat că Eminem...