Experți, despre noua tulpină COVID: Nicio dovadă că este mai contagioasă

07:20

Campionul mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, a spus că are de muncit pentru a reveni la forma sa fizică iniţială, după ce a slăbit 6 kg în ultima perioadă, scrie dpa. ”Am slăbit 6 kg în ultimele două luni, dintre care 4 kg am pierdut când am fost infectat cu Covid. Am pierdut […]