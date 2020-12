Un pieton a fost lovit mortal de o mașină pe traseul Șolcani-Drochia

10:00

Solstiţiul de iarnă va avea loc anul acesta luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute (pentru Chișinău). În aceeaşi seară, planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia şi vor putea fi văzute ca un astru