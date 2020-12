Fost ambasador al R. Moldova în Rusia, pe mâna procurorilor

15:20

Deputații Partidului Socialiștilor și cei din Platforma „Pentru Moldova”, din care fac parte transfugii Pro Moldova și deputații Partidului Politic Șor au împărțit milioane de lei pe criterii politice. Declarații în acest sens au fost făcute de Radu Marian, deputat PAS, după ce ieri, la miezul nopții, majoritatea loială lui Dodon a votat proiectele bugetului și politicii bugetar-fiscale. Deputatul din opoziție a încercat să explice pe scurt ce s-a întâmplat ieri seara în Parlamentul de la Chișinău. „Pe la ora 20:45, am aflat de la colega mea Stela Macari că are loc în secret ședința Comisiei economie, buget și finanțe. Fără ca membrii Comisiei să fie anunțați și fără ca ședința să fie înregistrată sau să fie transmisă în direct (cum se întâmplă de obicei). Anume atunci când se discutau cele mai importante proiecte de lege - politica bugetar-fiscală și bugetul de stat. De unde atâta secretomanie? Simplu. Pentru că au vrut să împartă banii și schemele pe ascuns”, a menționat sursa. Parlamentarul s-a referit și la deciziile luate pe repede înainte de Comisia respectivă. „Printre aceste amendamente, au aprobat și decizia de accizare redusă a țigărilor cu foi/cigarrillos, din cauza cărora statul va pierde sute de milioane de lei, iar oamenii vor fi expuși la produse din tutun dăunătoare la prețuri mizere. La bugetul de stat, Șor și PSRM au împărțit aproximativ 300 milioane de lei alocați proiectelor investiționale din localități, pe criterii pur politice. De exemplu, primăriile lui Nichiforciuc au primit 30 milioane de lei, primăriile lui Tauber - 16 milioane de lei. În același timp, oamenii din alte localități care nu sunt sub controlul politic al hoților, au rămas fără nimic. Cum adică? oamenii din Ialoveni sau Hâncești nu merită și ei apă și canalizare? La fel cum merită cei din Orhei sau Florești? Este un atac și o insultă fără precedent în adresa locuitorii satelor cu primari neafiliați puterii. Așa ceva Moldova nu a mai văzut. La modul cel mai direct, deputații s-au vândut pentru câteva milioane de lei. Și au făcut asta pe ascuns”, a acuzat Radu Marian. Totodată, deputatul PAS s-a adresat către Sergiu Pușcuța, ministrul Finanțelor, pe care l-a îndemnat să demisioneze. Domnule ministru Pușcuța, sper că citiți aceste rânduri. V-am văzut la ședință total bulversat de ce se întâmpla. Așa cum v-am spus și la ședință, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți acum este să ieșiți public și să denunțați circul de prost gust care a avut loc în Parlament și să vă dați demisia imediat, împreună cu prim-ministrul Chicu. Trebuie să faceți asta din respect pentru instituția guvernamentală, a Parlamentului, pentru tot ce înseamnă statul Republica Moldova. O să doriți în viitor să vă angajați în proiecte de consultanță străine internaționale, dar dacă tăceți acum, nu vă va mai primi nimeni la lucru”. a menționat Marian. El a avut un mesaj și către deputatul socialist Vladimir Golovatiuc, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, care ar putea deveni noul ambasador al R. Moldova la Moscova. „Domnule Președinte al Comisiei Golovatiuc, eu chiar vă respectam. Respectam mult inteligența dvs. În pofida diferențelor politice, credeam că sunteți un om de stat, un economist de clasă, căruia îi pasă câtuși de puțin de tot ce înseamnă statul Republica Moldova. Dar comportamentul dvs. din ultimele zile mi-a spulberat orice doză de respect pe care am mai avut-o față de dvs. Veți pleca la Moscova, în calitate de ambasador. Dar vreau să țineți minte un lucru: moștenirea pe care ați lăsat-o în calitate de deputat este un haos total și o țară aruncată în brațele lui Șor. Pentru asta vă va ține minte lumea. Pe dvs și pe toți deputații din PSRM”, a mai adăugat parlamentarul PAS. Potrivit sursei, ei fac asta pentru că știu că vor pleca în curând și fură cât mai mult pe ascuns. „O să rămânem în urmă și va trebui să curățim tot gunoiul pe care l-au lăsat, dar să nu spere ei nici măcar pentru o secundă că vor rămâne nepedepsiți. I-a văzut o țară întreagă”, a conchis Radu Marian. Menționăm că deputații din Parlamentul de la Chișinău s-au întrunit miercuri, 16 decembrie 2020, în ședință, iar după mai multe discuții privind ordinea de zi, PAS, Platforma DA, PDM și Pro-Moldova au părăsit plenul, prezentând o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Deputații Partidului Socialiștilor și cei din Platforma „Pentru Moldova”, din care fac parte transfugii Pro Moldova și deputații Partidului Politic Șor și au continuat ședința și au votat mai multe proiecte controversate. La un moment dat, aceștia au luat o pauză, iar aproape de miezul nopții s-au întrunit din nou în ședință, au votat proiectele bugetului și politicii bugetar-fiscale și au plecat în vacanță. Articolul Deputat, despre votul nocturn al majorității loiale lui Dodon: Au împărțit milioane de lei pe criterii politice apare prima dată în InfoPrut.