COVID-19: Alte 703 cazuri de infecție și 25 decese

Unul dintre cei 34 de deputați care au semnat textul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de prim-ministrul, Ion Chicu, deputatul democrat Alexandru Jizdan spune că are dubii că un al Executiv ar fi reușit să gestioneze mai bine situația din țară, în contextul pandemiei de COVID-19. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”. „ –Eu nu am spus că acest guvern trebuie demis. –Dumneavostră nu ați semnat moțiunea de cenzură a PAS-ului? –Eu am semnat moțiunea de cenzură...