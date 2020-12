Noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie. Peste 20 de state, inclusiv Moldova, suspendă zborurile din și spre regat

12:20

În spiritul vremurilor, nimeni nu a putut veni la deschidere. „75 de zile, 80 de povești, 15 ianuarie” Acesta este numărul de zile în care moscoviții au fost în carantină în primăvară, numărul de povești personale pe care le-au adunat Muzeul Moscovei și Galeria Triumf și data la care va fi deschisă (sperăm) această expoziție. […] The post Muzeul autoizolării se deschide la Moscova, însă cu sălile goale appeared first on Moldova.org.