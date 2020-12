Scleroza multiplă: 4 alimente pe care să le eviți

05:00

Berbec S-ar putea sa va ganditi ca, daca depuneti mai mult effort, ati putea castiga mai mult, insa nu in toate cazurile este valabil acest lucru. In plus, daca veti exagera, asa cum mai faceti uneori, este foarte posibil sa va surmenati si sa mai trebuiasca sa va confruntati si cu probleme de sanatate. Unii colegi, adversari cunoscuti, ati putea sa aiba noi tentative de a va pune intr-o ...