Un agricultor din Cahul încearcă să-și realizeze strugurii prin organizarea unei tombole, premiul fiind un automobil /VIDEO

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că a prezentat astăzi către platforma COVAX solicitarea pentru vaccinul împotriva COVID-19, comunică MOLDPRES. Potrivit sursei citate, cererea a fost întocmită în urma discuțiilor specialiștilor din domeniu și a factorilor de decizie, în colaborare cu partenerii internaționali (OMS și UNICEF), și a fost completată pentru a asigura […]