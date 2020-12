România // Mai mulți cetățeni ai R. Moldova făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în contrabandă, destructurat de DIICOT

16:20

Ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, a declarat că noua tulpină a coronavirusului care circulă în ţară este „scăpată de sub control”. Ministrul a justificat astfel reintroducerea măsurilor de izolare la Londra şi într-o parte a Angliei, care ar putea dura până la implementarea unui vaccin, relatează AFP. „Din păcate noua tulpină este scăpată de sub control. Trebuie să reluăm controlul şi singurul mod de a-l face este de a restricţiona contactele sociale. Va fi greu să o ţinem sub contr...