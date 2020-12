OMS: Coronavirusul mutant a fost depistat în Danemarca, Regatul Țărilor de Jos și Australia

15:30

După o pauză de o oră, protestatarii din fața parlamentului au reluat manifestația. Printre demonstranți sunt fermieri, reprezentanți ai domeniului HoReCa și transportatori. În ajun, agricultorii au anunțat că acordă autorităților un ultimatum de 24 de ore pentru a le răspunde la întrebări.