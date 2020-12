Sfaturi care te vor ajuta să alegi o pâine sănătoasă făcută din maia vie și să nu fii tras pe sfoară de ambalaje

16:00

În anul 2019, în Moldova erau puse în circulație peste două milioane de carduri, dintre care 1,968 milioane de carduri de debit și 44 000 de carduri de credit. În total, anul trecut, valoarea retragerilor de numerar a constituit peste 51 de miliarde de lei, iar valoarea plăților cu cardul a constituit 10,5 miliarde de lei. Aceste cifre denotă faptul că moldovenii din an în an preferă să utilizeze cardul bancar în operațiunile lor financiare: achiziții de produse alimentare, vestimentație, bilete de avion sau achitarea serviciilor sau amenzilor. În ultima ediție din acest an discutăm despre modalitățile de plată fără numerar.