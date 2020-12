Pe banii noștri: A venit noaptea. Mafia se trezește

19:20

Literatura de specialitate mondială arată că un copil din 1000 se naşte cu probleme de auz. Și tot un copil din 1000 dobândește o astfel de deficiență în primii ani de viață. În această situație, cu cât mai repede este depistată problema, cu atât mai mari sunt șansele de recuperare. Cheia este efectuarea screeningului audiologic, […] The post Între tăcere și sunet. Copiii din nordul țării care învață să audă appeared first on Moldova.org.