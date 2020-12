Zelenski: „O susțin pe Maia și ea știe acest lucru. Poziția ei mult mai clară decât a președintelui Dodon”

14:30

Alegerile în cadrul Adunării Populare a Găgăuziei se vor desfășura pe 4 aprilie 2021. Deputații organului legislativ local au confirmat în cadrul ședinței de astăzi data scrutinului. Competențele actualei componențe a legislativului găgăuz expiră pe 20 ianuarie. Potrivit legii, mandatul deputaților poate fi prelungit cu trei luni. Astfel, termenul-limită al desfășurării noului scrutin este de