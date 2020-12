Un bărbat din orașul Cahul și-a pierdut viața într-un incendiu

15:45

Pe parcursul nopții, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, au fost înregistrate temperaturi scăzute, iar în centrul și sudul țării s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare. Au fost desfășurate lucrări de patrulare și combatere a lunecușului pe traseele naționale din municipiul Chișinău, Bălți, raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca, Cimișlia, Leova, Anenii Noi, […]