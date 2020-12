Săptămâna viitoare ne așteaptă violențe?

20:20

Operațiune SIS – VAMĂ: anabolizante depistate într-un autoturism cu numere diplomaticeOperațiune SIS – VAMĂ: anabolizante depistate într-un autoturism cu numere diplomaticeOfițerii Serviciului de Informații și Securitate în comun cu angajații Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de trafic ilicit cu anabolizante. Produsele au fost depistate în compartimentul pentru marfă al The post Ultima oră – Anabolizante depistate într-un autoturism cu numere diplomatice appeared first on Omniapres.