Deputatul Iurie Reniță a fost spitalizat din cauza infecției cu COVID-19

12:40

Cu ocazia împlinii a 30 de ani de la crearea oficială a Poliției Republicii Moldova, președintele ales al Republicii Moldova, dar și cel în exercițiu, au adresat mesaje de felicitare pentru oamenii legii. Dacă Igor Dodon le-a mulțumit polițiștilor pentru implicare în lupta cu pandemia, atunci Maia Sandu i-a îndemnat să fie curajoși și să-și […] The post Poliția, între doi președinți. Felicitarea lui Igor Dodon și îndemnul Maiei Sandu la 30 de ani de la crearea Poliției appeared first on NewsMaker.