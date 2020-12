O misterioasă undă radio îi intrigă pe astronomi. Ar putea fi extraterestră și vine din direcția unei planete similare cu Pământul

11:15

Douăsprezece instituții de educație și formare profesională din Republica Moldova, printre care și Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei au primit echipamente de protecție și dezinfectanți, în cadrul parteneriatului comun al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) și Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), transmite MOLDPRES. În total, au fost donate 15 mii de măști și ... The post Colegiul ”Vasile Lupu” din Orhei a primit echipamente de protecție și dezinfectanți din partea UNFPA Moldova și Agenției Austriece pentru Dezvoltare first appeared on Radio Orhei.