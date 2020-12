Record de cazuri noi de COVID-19 în Nisporeni ! 41 de infectări au fost confirmate în 24 de ore

08:40

Fostul ministru al educației, culturii și cercetării, Igor Șarov, a fost ales rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituției universitare. În turul doi al alegerilor rectorului USM, Igor Șarov a acumulat 374 de voturi, iar contracandidatul său, decanul Facultății... The post Fostul ministru al educației Igor Șarov a fost ales rector la USM appeared first on Portal de știri.