FOTO Fără limite! Loredana Groza „cu sânii pe afară” în cea mai decoltată rochie

22:40

Frumoasa Paige Spiranac fosta jucatoare de golf, are un subiect despre care nu vrea să vorbească niciodată, scrie SHOK.md, cu referire la sport. Considerată un sex-simbol in lumea sportului, americanca a cochetat mult timp cu competițiile profesioniste de golf, însă a renunțat pentru a se concentra pe cariera sa in social media. Astfel, milioane de […]