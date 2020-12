În Rusia, au fost confirmate încă 28209 de cazuri de coronavirus. Situația din România, Ucraina și în lume

10:30

Primăria municipiului Chișinău intenționează să cheltuiască aproape 6 miliarde de lei în anul 2021. Aceasta înseamnă cu 28% mai mult decât în anul curent. A șasea parte din toate cheltuielile sau aproape un miliard de lei se vor aloca pentru reabilitarea drumurilor și achiziția transportului public în capitală. Veniturile bugetului municipal vor constitui 4,7 miliarde […] The post Chișinău va păși în reparații. Cum intenționează primăria capitalei să cheltuiască banii în anul 2021 appeared first on NewsMaker.