The New York Times a recunoscut că podcastul său de succes, consacrat grupării Stat Islamic, a fost construit pe o mărturie falsă

11:40

Avem mai mult de șapte luni de când am implementat Membership AGORA, un demers prin care ne-am propus să devenim un proiect media finanțat de cititori. Am pornit pe acest drum din dorința de a face în continuare jurnalism independent, transparent, relevant, să oferim un conținut accesibil pentru toată lumea alături de cititori și finanțat de membrii comunității.Am știut de la bun început că nu va fi ușor să faci în Moldova jurnalism finanțat de cititori și am studiat experiențele altor instituții din afară, pentru a ne asigura că astfel de proiecte nu sunt iluzorii.Totuși, modelele de membership au succes la unele instituții de presă, dar au și nereușite, în urmă urma cărora se pot închide companii.