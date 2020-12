Primăria Chișinău a donat 101,6 mii lei Spitalului Municipal de Ftiziopneumologie pentru tratamentul pacienților cu COVID

10:10

Președintele în exercițiu Igor Dodon este de părere că moțiunea de cenzură asupra activității guvernului va cădea și că, cel mai probabil, nu va fi asigurat nici măcar cvorumul în cadrul ședinței extraodinare a parlamentului. Declarația a fost făcută în cadrul ediției din 18 decembrie a platformei online „Președintele Igor Dodon răspunde”. „Este dreptul deputaților, […] The post Dodon este sigur că moțiunea de cenzură va cădea: „Cel mai probabil, nici cvorum nu va fi la această ședință” appeared first on NewsMaker.