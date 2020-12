Elveția a legalizat căsătoriile între persoane de același sex

09:10

Președintele în exercițiu Igor Dodon susține că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, depusă de deputații PAS și cei din Platforma DA și susținută de democrați, nu va trece săptămâna viitoare în Parlament, unde s-ar putea să nu fie nici cvorumul necesar, și a anunțat, în videochatul săptămânal de pe Facebook, că săptămâna viitoare va fi una foarte și foarte interesantă. „Inaugurarea președintelui este un eveniment istoric, dar vor fi și alte evenimente nu mai puțin istorice”, a precizat el și a ținut să reamintească faptul că, de pe 24-25 decembrie, toată responsabilitatea pentru situația din țară este a noului președinte. După ce socialiștii și Platforma „Pentru Moldova” au votat la miez de noapte proiectele bugetelor pentru anul viitor, Maia Sandu a venit cu o reacție din care citez: „Trebuie să scoatem din parlament acești hoți. Anticipate!”. Inaugurarea președintei alese Maia Sandu urmează să aibă loc miercuri, 23 decembrie. Ce cred cetățenii „de la firul ierbii” despre ultimele evenimente de la Chișinău?* * *Parlamentul trebuie dizolvat cât mai repede, pentru că este plin de traseiști politici și politicieni corupți, iar Maia Sandu a fost aleasă cu speranțe mari la președinția Republicii Moldova. În februarie 2019, unii politicieni s-au înregimentat cu atenție în partidul care le-a oferit șansele să acceadă la un fotoliu de parlamentar, pe parcurs însă au uitat de doctrină, de electorat, de promisiunile făcute cetățenilor și au trecut la alt partid, în funcție de interese.Sunt deputații traseiști care nu ar mai trebui să ajungă în legislativ, pentru că acești aleși ai poporului și-au trădat cetățenii - sunt păreri adunate la piața din Rezina.– „Cetățenii acum au dat un vot președintelui Republicii Moldova. Să sperăm că următorul pas va fi dizolvarea parlamentului.”Europa Liberă: De ce sunt criticați atât de dur aleșii poporului?– „Fiindcă, ajungând în parlament persoane corupte, au uitat de bunul-simț, au uitat de votul cetățeanului, au făcut „târg”, acest traseism politic dintr-un partid în altul, pe seama aceasta s-au căpătuit cu foarte multe venituri. Din păcate, justiția este una aservită în continuare regimului tâlharilor. Să sperăm că după data de 24 decembrie, când va fi învestită în funcție dna președintă Maia Sandu, lucrurile se vor schimba. Dacă justiția va fi una neaservită, justiția, cel puțin, să nu stea să acopere hoții și tâlharii.”Europa Liberă: De la Maia Sandu, ce așteptați să facă? Iată, după 24 decembrie, ce priorități ar trebui să se regăsească în agenda ei?– „Neapărat să stea la discuție cu toate partidele de centru-dreapta atât parlamentare, cât și extraparlamentare. Foarte mult depinde de pasul următor pe care îl vor face în viitoarele alegeri pentru accederea în Parlamentul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar reglementarea transnistreană trebuie să fie o prioritate pentru dna Sandu?– „Desigur că trebuie să fie, dar vedeți că la ceea ce a spus dna președintă Maia Sandu că armata rusă trebuie să fie retrasă, Moscova a reacționat că nu se gândește să-și retragă aceste forțe. E clar, este greu.”Europa Liberă: Pe ce drum se îndreaptă astăzi Republica Moldova?– „Trăim la un nivel tare jos. Nu-i înțelegere în parlamentul ista, nu știu ce o să fie după ce va trece dna Maia Sandu, poate ceva va fi mai bine.”Europa Liberă: Ce așteptați să facă dna Sandu?– „Să mărească pensiile, să fie locuri de lucru, să fie drumuri, străzi iluminate.”Europa Liberă: Dar asta face guvernul, parlamentul - legi și guvernul mărește pensiile, salariile, președinta nu are atribuțiile acestea. – „Eu socot că dna Maia Sandu ceva o să schimbe pentru binele norodului.”Europa Liberă: Dna Sandu de una singură poate face toate?– „Eu nu am în vedere că numai una singură dna Maia Sandu, ei trebuie să treacă la un loc, guvernul cu parlamentul și eu socot că au să rezolve și ceva înspre bunăstarea cetățenilor. Să avem o pensie bună, să nu fie așa de mizeră, de pildă, de 800 ori 1.000 de lei, iaca, cum eu am 41 de ani de staj de lucru și eu am 1.700 de lei. După 41 de ani de muncă!”Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu banii aceștia?– „Tare greu, tare greu... Noi existăm, nu putem să spunem că trăim, eu văd oamenii care trăiesc, nu șed la piață cu o petică, cu o cheie s-o vândă.”Europa Liberă: Veniți și vindeți la piață?– „Da, eu îs în toată ziua la piață, fiindcă eu îs pensionar...”Europa Liberă: Și cât câștigați?– „Când 20, când 30, când nimic. Iaca, azi nicio copeică, nimic. Am stat, plouă, vremea-i rea, mă duc înapoi acasă. Am ieșit cu niște tărărâmuri, cu niște chei acolo, cu ceea ce mi-a mai rămas și mie așa, că am lucrat 41 de ani, staj de lucru...”Europa Liberă: Se discută mult dacă să fie dizolvat sau nu parlamentul. Dvs. ce părere aveți?– „Să fie dizolvat, că dacă o să fie dizolvat parlamentul, să-l realegem, poate să nu fie corupția asta care este în timpul de față și furatul miliardelor. Socot că dacă o să fie dizolvarea parlamentului, se va alege președintele parlamentului, se va alege prim-ministrul, poate cumva o să fie ceva înspre binele norodului.”Europa Liberă: Dar pentru cine o să vă dați votul, pentru ce oameni să ajungă în parlament?– „Pe cine o să propună dna Maia Sandu. Eu, dacă aș ști pe cine o să propună ea, aș spune. Iaca, de pildă, aha, face d-lui ori nu face...”– „N-au ce căuta în parlament oameni care sunt corupți, oameni care trăiesc pe munca fiecărui cetățean care cu sudoare, cu multă muncă, cu multă dăruire îi țin acolo, sus. Cred că nu face o țară atât de mică să avem un parlament cu 101 persoane care să nu ne apere interesele noastre.”Europa Liberă: Ce așteptări ați avea de la următorul parlament și credeți că se va deosebi mult de cel care există astăzi?– „Să vină în parlament niște persoane pe care să le doară inima pentru cei care le-au votat ca să stea acolo să ne apere interesele. Și eu consider că trebuie să alegem oameni, nu partide, fiindcă asta ne dezbină foarte mult, dar să căutăm care-s, într-adevăr, Oameni cu literă mare, care să simtă ei ceea ce trebuie să apere și să avem noi în țara noastră.”Europa Liberă: Pe 24 decembrie va fi inaugurat mandatul Maiei Sandu. Ce așteptări aveți de la președinta aleasă?– „Noi avem mari speranțe că dumneaei o să facă ceea ce și-a pus ca scop și nouă ne rămâne doar s-o ajutăm ca aceste lucruri să se întâmple.”Europa Liberă: Ce așteptați să facă?– „Ca toți cei care până acum și-au umplut buzunarele și au stat pe moale să întoarcă ceea ce-i a poporului. Consider că toți banii care au fost de la Uniunea Europeană trebuia fiecare cetățean din Moldova să fie milionar, cel puțin să avem drumuri bune...”Europa Liberă: La o mică distanță de Rezina e Râbnița, regiunea transnistreană.– „Da...”Europa Liberă: Poate fi soluționată această problemă atât de durută? Pe parcursul a trei decenii tot se așteaptă o soluție. – „Depinde de atitudinea noastră față de orice problemă. Problema cu Transnistria poate fi rezolvată, trebuie Rusia să-și retragă armamentul, să-și retragă forțele armate și să ne lase în pace să trăim la noi stăpâni în casa noastră.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Rezina, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă țara lor.– „Situația în țară e foarte complicată, președintele nou ales încă n-a intrat în funcție, dar vechiul hotărăște să plece și...”Europa Liberă: Lucrul acesta se va întâmpla la 23-24 decembrie.– „Oricum o să plece, dar se străduiește să pună totul pe umerii lui Maia Sandu, adică s-o compromită, că pentru toate ce au să se întâmple în țară are să fie vina dumneaei. Asta mă deranjează foarte mult.”Europa Liberă: Dar, între timp, e disputa asta – să fie dizolvat sau nu legislativul? Ce părere aveți, trebuie să se ajungă la anticipate? Și ce ar schimba alegerile parlamentare anticipate?– „Eu mi-aș dori să fie alegeri anticipate, în parlament să ajungă niște oameni onești care, într-adevăr, să lucreze pentru popor, nu pentru interesele proprii.”Europa Liberă: Și ar fi o diferență mare între ceea ce e astăzi în parlament și ceea ce va fi?– „Radicală o să fie diferența. Știți, la noi s-au deprins ca lumea să lucreze pentru parlamentari, dar trebuie invers – parlamentari pentru oameni să lucreze. Când o să fie asta, atunci o să fie bine în țară, credeți-mă.”Europa Liberă: Dar care sunt greșelile cele mai mari pe care le-au comis aleșii poporului, dacă lumea e atât de dezamăgită în deputați?– „Greșelile la noi s-au moștenit, să zicem așa. Eu am lucrat 10 ani în Italia, acolo autoritățile lucrează pentru populație. Aceeași poliție, justiție, aceiași consilieri lucrează pentru popor, nu poporul pentru dânșii.”Europa Liberă: Ce părere aveți despre „electoratul paralel”, așa cum l-a numit Igor Dodon? Vor reveni cei plecați acasă, măcar o parte din ei?– „Eu am lucrat 10 ani în străinătate și tot timpul am vrut să revin și când am revenit acasă, am vrut să fac o afacere, să fac ceva frumos pentru oraș, pentru localitate, pentru țară, dar piedici au fost foarte multe. Aici e mai mult de discutat...”Europa Liberă: De la Maia Sandu-președintă, ce așteptați?– „Dumneaei cum a promis reducerea cheltuielilor la președinție, dizolvarea parlamentului și formarea unui parlament pentru oameni, cu oameni onești și schimbări în justiție, de lichidat toate nelegiuirile care se fac la noi în țară. Doamnă, la noi în fiecare om zace fenomenul acesta de corupție; să zicem, încalcă regulile de circulație, el încearcă să-l mituiască pe același polițist. La noi însăși lumea e vinovată, că e vinovat și acel care dă bani, nu numai acel care ia.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Rezinei și Republicii Moldova în următorii 4, 10 ani?– „Ar fi bine să devenim un stat prosper, dar e foarte greu. Dna Maia Sandu singurică nu cred că o să reușească, trebuie susținere, să ne schimbăm mentalitatea noi înșine și când merge un om pe stradă și aruncă o hârtiuță sau un biciok (chiștoc) trebuie să-l oprim și să-l învățăm să păstreze curățenia. Atunci când o să ne schimbăm noi, o să fie bine și în țară.”Europa Liberă: Aici sunteți la o aruncătură de băț de regiunea transnistreană. Problema asta poate să-și găsească soluția?– „E complicat și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic. E foarte complicat, acolo-i o politică, la noi e altfel, e foarte greu.”Europa Liberă: Dar așa de mult s-a încetățenit „la noi”, „la ei”, „acolo”, „aici”?– „Lumea când ne întâlneam, că aici veneau mai des, acum, cu pandemia, mai puțini vin din partea ceea, lumea ar vrea să trăim împreună, omul de rând e gata și de mâine să ne unim și să trăim cum am mai trăit, dar politicul e altceva. Trebuie retrasă armata, dar, știți, la Cobasna acolo câte muniții sunt, Doamne ferește, ajunge pentru trei războaie mondiale. Și Doamne ferește de-o explozie, suntem și noi... Acolo-i Doamne ferește!”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi a făcut un popas aici, la Rezina, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă țara lor.– „Spre a ne elibera de jugul sub care stăm, să ia cizma de pe noi conducerea care-i la moment. Vrem ca Dodon să ia cizma de pe noi.”Europa Liberă: Și de la Maia Sandu ce așteptați?– „Să ne simțim liberi, să ni se apere drepturile, să nu fim înjosiți, să nu fim călcați în picioare.”Europa Liberă: Se discută foarte mult – să fie sau nu dizolvat parlamentul. Ce părere aveți?– „Neapărat acest lucru trebuie făcut, neapărat!”– „Păi nu știți ce coaliție s-a făcut acum? S-au unit socialiștii cu partidul lui Șor.”Europa Liberă: Ei spun că nu au făcut alianță.– „Ei, cum nu au făcut, dacă ei sunt cei mai mulți în parlament? Trebuie totul curățat absolut - și parlament, și guvern. Cu președintele deja suntem liniștiți un pic, că l-am ales, dar să curățăm și parlamentul, și guvernul.”Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, credeți că vor veni alte forțe politice?– „Știți, la noi moldovenii în față vorbesc una și în spate alta; în față îți plâng, pe la spate te frig și nu știm ce-o să facă mai departe poporul acesta. Ceea ce nu m-am așteptat la alegerile prezidențiale, când vedeam ce vâlvă se face în jur și cum merg și luptă pentru ca să fie Dodon... Eu am plâns de bucurie când am văzut că a câștigat Maia Sandu. Poate și acum tot așa va fi.”Europa Liberă: Problema transnistreană poate fi rezolvată?– „Dacă ar fi să nu se implice Rusia aici, ar putea fi rezolvată, că ei tot sunt agitați și atrași, și conduși, și mânați din partea aia de Nistru. Toată viața am cooperat cu Râbnița, ne duceam, veneau, cu toate că ei poate îs mai mulți ruși acolo, dar a fost o legătură între noi, am trăit bine și dezbinarea asta tot politica o face, tot partidele o fac dezbinarea asta între noi, ca poporul nostru să ne urâm unul pe altul.”Europa Liberă: Cum ați vrea să arate Rezina și Republica Moldova peste 4, peste 10 ani?– „Ca să fiu sinceră, mai aproape de România.”– „La un trai mai bun ne așteptăm, cu toată lumea.”Europa Liberă: De cine depinde?– „De conducere, în primul rând, depinde.”Europa Liberă: Acum se discută foarte mult dacă să fie dizolvat parlamentul sau nu. Ce părere aveți Dvs.?– „Ar trebui să mai vină alți oameni la conducere, alte persoane, poate totuși se schimbă ceva.”Europa Liberă: Dar ce-au păcătuit aceștia?– „Multe au promis, și nu s-au ținut de cuvânt, n-au ridicat nici salariile și nici pensiile la nivelul acela la care ar trebui să le ridice. Ne așteptăm la schimbări mai bune.”Europa Liberă: De la dna Sandu ce așteptări aveți?– „Să ridice salariile și pensiile la pensionari.”Europa Liberă: Asta face guvernul...– „Da, dar într-o oarecare măsură depinde și de dumneaei.”Europa Liberă: Sunteți tânăr, v-ați gândit și Dvs. vreodată să faceți valiza?– „Ne-am gândit, dar totuși vrem un trai mai decent la noi aici, pe loc. De plecat e ușor, dar de rămas clar că-i mai greu, dar credem că o să se schimbe ceva spre bine.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei peste 4, peste 10 ani?– „Dacă ceea ce a promis dumneaei o să se realizeze, înseamnă că totuși schimbări spre bine au să fie.”Europa Liberă: Cum se trăiește astăzi în Republica Moldova?– „Îi foarte greu...”Europa Liberă: De ce?– „Fiindcă îs toți pentru dânșii, pentru noi tare puțin se uită la un bătrân. Iaca, venim și cu mare chin vindem și încă și așa pe ascuns, ca să nu vadă, că-i munca mea pe care eu o fac.”Europa Liberă: Dar de ce s-a ajuns la situația asta? Cum vă explicați că lumea a ajuns să trăiască atât de greu?– „Care au, aceia trăiesc, dar noi numai supraviețuim.”Europa Liberă: Dacă veniți aici, la piață, cât câștigați în zi?– „Laptele cât îl vând, așa, mai mult, dar așa... Am 1.200 de lei pensie și de-amu compensația 180 de lei.”Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu banii aceștia?– „Iaca..., când mănânc, când mă culc flămândă... Și așa merg înainte.”Europa Liberă: Cine așteptați să schimbe situația în Moldova?– „Președintele. Și mai puțini deputați să fie, că ei primesc tare mulți bani; s-ar mai gândi și la noi, dar așa, la noi nu se gândesc.”Europa Liberă: Acum se discută mult dacă să fie sau nu dizolvat parlamentul. Credeți că trebuie să fie alegeri anticipate?– „Ar trebui! Ca să aleagă oameni competenți, care știu viața și a bătrânului, și a copilului. Iată, eu am lucrat 44 de ani bucătăreasă, am pensie 1.500 de lei. Au spus că-mi vor adăuga, că, iacă-tă, au să facă recalcularea, și mi-au adăugat 57 de bănuți. Bătaie de joc!”Europa Liberă: 57 de bănuți?!– „De bănuți, da, de bănuți! După pensie, am lucrat 11 ani. Și pentru ce trebuie atâția parlamentari? Pentru ce? Îi destul mai puțini, dar să fie puternici și cinstiți, că dacă are omul încredere unul în altul, asta-i foarte bine. Dar dacă ei fură și nu se descoperă, că ei îs tare hapsâni, una e că-s hapsâni, dar a doilea – îi cumătrul, îi nănașul, îi fiul, îs toți ai lor.”Europa Liberă: De la președinta Maia Sandu ce așteptați să facă?– „Aștept lucru bun, că noi am votat-o.”Europa Liberă: De ce ați votat-o anume pe ea?– „Poate vor fi schimbări, schimbările le așteptăm, mai bine, spre bine.”Europa Liberă: Pe ce drum vreți să meargă Moldova în continuare?– „Eu aș crede că să fie independentă. Ei tot iau datorii, iau, iau... D-apoi nepoțeii care cresc, strănepoții, ei au să răsplătească astea toate? Au să le răsplătească!”Europa Liberă: Dar Moldova de una singură se poate descurca, poate scăpa de sărăcie, de corupție, de nevoie, de necazuri?– „Da, dacă s-ar întoarce toți acasă, dar așa-i greu. Situația-i tare grea și-i încurcată și lumea...”Europa Liberă: Aici sunteți în imediata vecinătate a regiunii transnistrene. Credeți că e cu putință să fie rezolvată problema transnistreană?– „Nu cred. Oamenii nu s-au îndepărtat, dar politica asta împiedică. Am o nepoată în Dubăsari, eu din 2003 n-am mai fost la dânșii.”Europa Liberă: De ce?– „Fiindcă nu-i posibilitate, că ba au închis, poate când și când o să mai fie totul bine.”Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova, cu ce o comparați?– „Cu o mamă ai cărei copii pe drumuri plâng și mama tare mult suferă...”Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Rezina, și întrebăm cum se trăiește azi în țară.– „Dna Valentina, întotdeauna vă ascult cu plăcere.”Europa Liberă: Ia ziceți, pe ce drum se îndreaptă azi Republica Moldova?– „Credem că înspre bine. Trebuie să facă curățenie în parlament și lumea să aibă încredere în toată conducerea. Lumea nu are unde lucra, pensiile sunt mizerabile, salariile – mizerabile și lumea trăiește mai mult pe datorie. Cu oricine te-ai lua de vorbă: să primesc pensia, of, și să dau datoriile... Și a dat datoriile, și a mai luat te miri ce și iar a rămas fără bani.”Europa Liberă: Munciți aici, la piață. Cum câștigați banul? Ce preț are banul pe care îl câștigați Dvs.? – „Foarte greu îl câștigăm, că lumea-i săracă, că eu de mulți ani mă ocup cu agricultura și înainte vindeam eu, fetița și băiatul, trei eram și noi nu dovedeam, dar amu eu la vârsta asta, 58 de ani, și eu aștept să-mi vină din când în când un cumpărător. Îs mulți plecați, că nu-i niciun viitor la noi aici.”Europa Liberă: Dvs. ziceți că-i sărăcie...– „Îi banditism de la A până la Z.”Europa Liberă: Cine trebuie să ajute Republica Moldova?– „Tot ce se face, se face din fonduri europene, din proiecte fel de fel, nădejdea-i la Europa.”Europa Liberă: Cu Rusia cum ar trebui să fie relația?– „Cam își bagă nasul peste tot locul Rusia.”Europa Liberă: Iată aici, în imediata vecinătate, îi regiunea transnistreană. Credeți că va fi soluționată problema transnistreană?– „Nu cred, nu cred...”Europa Liberă: De ce?– „Maia Sandu a câștigat, dar ea are mulți vrăjmași.”Europa Liberă: Cine ar fi cei care i-ar pune piedică?– „Dodon. Așa de tare o unija (înjosea), o disprețuia pe Maia Sandu și „nu da porumbelul pe coțofană”, o face în tot felul. Eu, de exemplu, mie să-mi spună, eu îs un om simplu, dar să-mi zică mie așa, eu m-aș obijdui la nebunie. Las-o, e femeie deșteaptă, a ajuns la conducere, a ales-o lumea! Nu-i frumos, tu ești parte bărbătească, e frumos așa să faci?”Europa Liberă: Care sunt „păcatele” cele mai mari ale aleșilor poporului?– „Că ei se vând! Pentru bani vând țara, vând poporul...”Europa Liberă: Argumentele lor atunci când trec dintr-un partid în altul sunt că ei vor să apere interesul cetățeanului.– „Toți vorbesc în numele poporului. Poate vreo câțiva se gândesc la popor, dar restul nu. Eu aș schimba Constituția și aș face așa ca fiecare deputat care a intrat în parlament și se schimbă, el trebuie să fie eliberat din parlament și ales altul. Dar nu așa, pentru un milion ei se vând, ei ne vând pe noi. Și acum au să schimbe parlamentul, las’ să-l schimbe. Pe cine? Până acum, de pildă, a fost majoritatea Partidului Socialiștilor, acum are să fie a partidului dnei Maia Sandu. Și eu nu cred că înspre bine, de atâta că până acum Pridnestrovia (Transnistria) se mai ținea, că mai trăgea nădejde că cu Rusia, că ea n-a fost a Moldovei și nici n-o să fie.”Europa Liberă: Problema transnistreană în ce condiții poate fi soluționată?– „Dacă dl președinte a dat cuvântul că Moldova să fie stat independent, integru, numai nu trebuie să facem o țară. Conflictul în Pridnestrovia de ce a fost atunci? Pentru că ei s-au temut că o să fie unirea cu România.”Europa Liberă: Dar de la Maia Sandu ca și președintă, ce așteptări aveți, după 24 decembrie?– „Schimbări n-are să poată face nimic până n-o să fie schimbat parlamentul și plus majoritatea să fie persoanele de încredere ale dumneaei. Până atunci, schimbări nu pot să fie, că noi ne uităm ce a fost și cu dl Dodon, dimineața îl scoteau, parlamentul lua decizia care îi trebuia și seara îl puneau înapoi. Iată rolul președintelui...”Europa Liberă: Ca să se ajungă la anticipate, ce cale credeți că ar fi mai potrivită?– „Poate să plece guvernul, dar dacă rămân tot aceia parlamentari, dna Sandu tot n-are să facă nimic, că-i majoritatea socialiștilor. Dumneaei îi e convenabil să se schimbe parlamentul.”Europa Liberă: Dar poporului ce-i este convenabil?– „Poporului îi e convenabil să fie leafa la vreme, să fie pensia, să fie locuri de muncă. Iată, poporul ce vrea – stabilitate și pace să fie. Poporul vrea o țară să fie liberă și suverană. Să fie Moldova!”* * *Opinii adunate la Rezina despre mormanul de probleme nerezolvate la final de 2020. În continuare, facem totalurile anului care rămâne în istorie cu prozatorul, eseistul, publicistul și traducătorul Vladimir Beșleagă, fost deputat în primul parlament, laureat al Premiului de Stat.Europa Liberă: Maestre, cum a fost anul la finele căruia ne aflăm?Vladimir Beșleagă: „A fost un an foarte complicat, greu, întunecat chiar, dar iată că spre sfârșit s-a luminat și ne bucurăm foarte mult că Bunul Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a trimis o rază de lumină, pentru că așa cum se întâmplă în zona noastră gri, în zona de întâlnire a marilor forțe, a fost nevoie să curgă pe apa Prutului și pe apa Nistrului 30 de ani aproape ca să ajungem la momentul când, în sfârșit, avem o rază de lumină și speranță că lucrurile se vor schimba, și se vor schimba radical, ceea ce ne dorim și ceea ce am așteptat. Mă gândesc la Maia Sandu, care a venit din altă generație decât toată nomenclatura noastră care s-a perindat la putere până acum, a venit dintr-o nouă generație, care este predispusă și are potențialul și intelectual, și moral să schimbe lucrurile radical. Așa cum spunea Maia Sandu, doamna președintă, eu vin ca să schimb totul din rădăcină, să schimb principiile, să instaurez adevărul, binele, principiile morale în politică, ceea ce este foarte complicat.”Europa Liberă: Ce povară cade pe umerii Maiei Sandu în calitate de președintă?Vladimir Beșleagă: „O povară foarte mare cade pe umerii Maiei Sandu, o ființă atât de firavă, atât de plăpândă, dar cu un intelect, o inteligență și o voință absolut neobișnuite.”Europa Liberă: Ce trebuie să facă ea prioritar?Vladimir Beșleagă: „În primul rând, ceea ce ea a și făcut și urmează să continue să facă – să-și consolideze o echipă foarte serioasă împrejurul ei și s-o facă tot din persoane cu principii morale serioase, din generația mai tânără și să le dorim celor care au să fie selectați să fie solidari. Nu în zadar această mișcare politică se numește Acțiune și Solidaritate. Solidaritate, uite aici este ascuns secretul și indicele nu că al politicii de astăzi, dar al firii poporului și al felului nostru de a fi, care se dedă ușor la dezbinări și la intrigi și foarte greu realizează unirea și solidaritatea. Solidaritatea este factorul fundamental, aș zice eu, dar solidaritatea, acest principiu trebuie să fie promovat în masele largi, în adânc, ca să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale republicii, în cele mai retrase locuri, pentru că vreau să vă spun, dna Valentina, că de multe ori ascult atent emisiunile dumitale de sâmbătă și ceea ce faci dumneata când mergi în teritoriu, între oameni, observ că lumea se orientează perfect și știe să se exprime, știe să-și exteriorizeze gândurile și simțirile și acesta este efectul faptului că dumneata personal contribui într-o măsură foarte mare la consolidarea și la solidarizarea alegătorului, electoratului. Uite, aici este esența – un lider trebuie să aibă echipa lui, dar, în același timp, să aibă contact cu publicul, cu populația, cu electoratul, dar o să fie complicat, pentru că atâția ani s-a mizat și s-au pus în funcțiune faptele contra cărora luptă Maia Sandu și partidul său – corupția, cumătrismul, interesul meschin, interesul de grup și așa mai departe.”Europa Liberă: Dl Beșleagă, ați fost deputat. Ce părere aveți Dvs. despre actualul legislativ? Acum se discută foarte mult dacă ar trebui să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. De ce a apărut această problemă atât de stringent, să fie schimbat parlamentul?Vladimir Beșleagă: „Pentru că acest parlament a fost ales și s-a format în niște condiții atât de corupte și atât de imorale și el nu este decât expresia acelor timpuri de care abia-abia încercăm să scăpăm. El este indicele sau expresia acelor timpuri pline de corupție, când nu se punea în capul mesei interesul public, interesul poporului, interesul național, ci interesul de partid, dar și mai rău, interesul personal. Asta s-a văzut foarte clar prin faptul cum s-a produs traseismul, traseismul este rușinea cea mai mare a acestor deputați care schimbă partidele, schimbă platformele, schimbă ideologiile ca și cum ar arunca la gunoi ceea ce nu le place. În genere, pentru acești oameni care au beneficiat de simpatia sau de votul alegătorilor și care imediat au uitat și au purces la realizarea propriilor interese, am o expresie, un poem din două cuvinte: asta-i mutră de cutră. Ei fac așa cum face o cutră. Și parlamentul acesta, cum au spus și alți colegi, este o rușine. Este o rușine de care trebuie să se spele. Și dna Maia Sandu dinainte, încă cu ani în urmă a spus că totul trebuie schimbat radical, din adânc, din rădăcină schimbat, pentru că de aici s-a pornit totul, ceea ce este o misiune foarte nobilă și foarte grea și complicată.”Europa Liberă: Cum să se ajungă la aceste alegeri anticipate? Vladimir Beșleagă: „Există legi, dar există și voință politică. Dacă este inaugurată în funcție dna Maia Sandu, în funcția de președintă, dânsa o să găsească modalități, pentru că rezistența pe care o opun cei din Partidul Socialiștilor este dură, este crâncenă și ea o să aibă probleme foarte complicate, dar acest parlament urmează să fie dizolvat cât mai curând posibil. Eu cred că este obligația și a acestui parlament ca să-și dea seama că timpul lui a trecut și să se procedeze în așa fel, încât să-și dea demisia și guvernul, și parlamentul, ei singuri, dar nu să se încrânceneze, pentru că o să ajungem de rușine în istorie dacă au să pună bețe în roate, să-și dea seama că timpul lor a trecut.”Europa Liberă: Ceea ce se întâmplă și în Parlamentul Republicii Moldova arată că societatea moldavă rămâne profund dezbinată.Vladimir Beșleagă: „Societatea moldavă a fost dezbinată încă în perioada sovietică, atunci când s-a...”Europa Liberă: Au trecut 30 de ani de atunci...Vladimir Beșleagă: „Au trecut 30 de ani, dar simptomele, sindromurile n-au fost depășite și n-au să fie depășite degrabă. Doar atunci când se va consolida statul de drept, doar atunci când se va consolida economia, atunci se vor produce și schimbări în mentalitate și vor dispărea acești factori care duc la dezbinare. Atâta timp cât țara e săracă, cât timp este această mizerie, dezbinarea o să fie, pentru că fiecare o să tragă la turta lui.”Europa Liberă: Ce trebuie să întreprindă Maia Sandu ca să ajungă președintele tuturor cetățenilor? Sută la sută evident că nu va putea să consolideze o societate, dar ca să se arate ca un politician care consolidează o societate atât de scindată, ce trebuie să facă dna Sandu?Vladimir Beșleagă: „Eu cred că dna Maia Sandu deja face ceea ce trebuie să facă un președinte ca să fie președinte al tuturor. Eu am avut ocazia să merg la miting și am ascultat, și știu dinainte că dumneaei nu face partizanat pentru o populație sau pentru alta, ea spune că, eu independent de convingeri politice, de origine etnică, de limba vorbită, ea este absolut pe calea cea bună. Și chiar și cu Federația Rusă, care este factorul destabilizator sau de influență majoră, ea este pentru relații normale, egale, demne, cu o putere ca Federația Rusă. Nu se poate să te dezici, pentru că una este politica actuală a Federației Ruse sau a guvernului, sau a Ministerului de Externe, sau a Ambasadei Rusiei din Chișinău și alta este interesul poporului rus cu care trebuie să colaborăm. Și aș adresa o vorbă și populației alolingve sau minorităților naționale, care trebuie să-și dea seama că numai printr-un sistem democratic se poate ajunge la un mod de trai și de existență normală.”Europa Liberă: De ce a reacționat atât de bolnăvicios Kremlinul la declarația Maiei Sandu că Moscova ar trebui să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova, doar lucrul acesta a fost spus cu regularitate de către toți cei care au fost la conducere în Republica Moldova?Vladimir Beșleagă: „Asta o face propaganda, asta o face mass-media, dar faptul că Maia Sandu pledează pentru retragerea sau scoaterea armatei sau a pacificatorilor ruși și înlocuirea cu o misiune internațională civilă este cel mai frumos și mai drept lucru. Tocmai de aceea au și reacționat atât de violent și atât de dureros, să zic eu așa, sau furios, pentru că scopul regimului actual de la Moscova este nu să-și retragă trupele din teritorii străine, ci să le introducă în toate fostele colonii, așa cum s-a întâmplat în Azerbaidjan, în Karabahul de Munte. Și acesta este visul, pentru că visul Kremlinului este restabilirea Uniunii Sovietice sau, cel puțin, subordonarea tuturor statelor nou-formate, de aceea ei au să se țină cu dinții, cu dinții au să se țină la infinit. M-ai mai întrebat o dată și eu am spus atunci că ei niciodată nu vor vrea să scoată armata lor sau pacificatorii lor. Acum trebuie să fac o precizare: nu niciodată, ci doar atâta timp cât în fruntea sau în capetele politicienilor de la Moscova are să rămână acest sindrom, această idee și ideal de cotropire și de subordonare a teritoriilor republicilor și a statelor independente. Dă-i, Doamne, poporului rus să-și aleagă și el un guvern și o conducere democrată ca să ajungă Rusia democratică și ea, așa cum ar fi putut să devină după Revoluția din februarie 1917. Dacă nu era Putin bolșevic, Rusia era o țară democratică.”Europa Liberă: Maia Sandu a câștigat și cu mesajul anticorupție.Vladimir Beșleagă: „Valentina, dacă noi o să continuăm discuția, noi o să ajungem la lucruri foarte delicate și triste. Maia Sandu, câștigând alegerile prezidențiale, vine prin programul său și prin politica sa să consolideze, să salveze acest stat. Acest stat de la independență, de la ‘91 încoace, merge tot în dezastru și în dezastru. El este o gaură neagră. Ea vine să formeze un stat de drept cu ajutor extern, cu eforturi și cu instalarea unei politici morale serioase. Maia Sandu este salvarea statului. Dacă Maia Sandu nu reușește, acest stat este eșuat, el s-a pierdut, el nu mai are șansă de existență în lume și nimeni n-o să aibă nevoie de dânsul. Și misiunea Maiei Sandu este istorică și este un experiment - oare se poate face dintr-un stat inconsistent, impotent un stat normal? Misiunea Maiei Sandu este istorică, este colosală și aici este interesul nu numai al Partidului Acțiune și Solidaritate sau al Platformei DA, sau al altor mișcări politice, este și al Partidului Socialiștilor, care este tot un partid statalist. Maia Sandu nu spune că noi desființăm statul, noi venim să-l asanăm, noi venim să-l consolidăm, noi venim să-l întărim. Și lucrul acesta este o enigmă. Enigmă este cum a venit Maia Sandu și enigma este în viitor, cum se va produce și ce se va întâmpla, va reușit acest stat să devină stat, dar nu o fantomă, nu o aproximație, nu o himeră, ori nu va reuși, pentru că ori el este stat de drept în rând cu alte state, ori el este prada mafiei. Așa se pune problema. Prada mafiei, adică un fel de curte fără gard, fără nimic, unde fiecare merge, trece, calcă și se duce, și se fac învârteli. Ori domină legea aici, ori domină fărădelegea.”Europa Liberă: Cum trebuie să stea la sfat cu cetățenii președinta Maia Sandu?Vladimir Beșleagă: „Maia Sandu trebuie să stea și ea stă la sfat cu oamenii și comunică cu oamenii. Noi trebuie să o avem ca un far, ca o călăuză în conștientul nostru și în comportament, și în viața de toate zilele. Ea trebuie să lucreze pentru a-și crea o imagine de profetă, pentru că ea este un om ieșit din comun.”Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova la cumpăna dintre ani?Vladimir Beșleagă: „Să dea Domnul ca anul care vine să ne aducă cele mai frumoase lucruri și noi să ne adunăm în jurul noului președinte, dna Maia Sandu, care este o personalitate de mare clasă și să-i dorim sănătate și nouă speranță că vom reuși să ne spălăm obrazul de toată rușinea care s-a adunat pe obrazul nostru de atâția ani și să scăpăm de imaginea aceea urâtă, scârboasă pe care au cultivat-o și au promovat-o în lume despre neamul nostru, despre lumea noastră, despre noi. Să ne spălăm și să ne deșteptăm, și să susținem noua direcție reformatoare, radicală a Maiei Sandu.”