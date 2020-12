MSMPS a actualizat lista statelor pentru care se impune regimul de carantină

20:50

Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2021 prevede venituri în sumă de 4,66 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 2,64 miliarde lei, și cheltuieli în sumă de 5,95 miliarde de lei. Deficitul bugetar preconizat este de circa 1,3 miliarde de lei, transmite IPN.... The post Proiectul bugetului municipal prevede un deficit de circa 1,3 miliarde de lei appeared first on Portal de știri.