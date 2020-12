Olesea vrea să învețe

20:50

Organizațiile neguvernamentale de media „condamnă cu vehemență acțiunile abuzive și ilegale ale angajaților Inspectoratului General de Carabinieri împotriva jurnaliștilor". Acestea au lansat o Declarație, după ce o reporteră de la Jurnal TV, la 16 decembrie, în timp ce se afla la protestul din fața Parlamentului, a devenit victima agresiunilor mascaților, care...