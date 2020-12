Inga Grigoriu răspunde criticilor Procuraturii și îl invită pe Stoianoglo la audieri publice

08:20

Coronavirus: rezumat 1590 de cazuri noi de coronavirus, inclusiv la 79 de lucrători medicali, au fost înregistrate în Moldova în ultimele 24 de ore, după ce s-au efectuat 3803 teste. Astfel, numărul tuturor cazurilor de contaminare cu COVID care s-au confirmat în țara noastră de la începutul epidemiei a ajuns până la 131 919. S-au însănătoșit 114 230 de persoane, 2674 au decedat (24 — în ultimele 24 de ore, inclusiv trei medici). 15 015 persoane bolnave continuă tratamentul în spitale […] The post NM Espresso: de ce toți critică legea miliardului, ce i-a răspuns Putin lui Sandu și ce a propus Usatîi opoziției appeared first on NewsMaker.