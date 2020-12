Ingredientele vaccinului COVID-19 Pfizer. Microcipul nu se numără printre ele

14:50

Dacă tot i-a venit timpul, azi gătim varză! Dar nu facem nici colțunași, nici plăcinte și nici nu facem sarmale. Azi aflăm cum putem să mai gătim varza așa, ca să ne surprindă plăcut și învățăm rețeta clătitei coreene sau Pajeon. Ce este Pajeon? O clătită, al cărei aluat se face din apă, sare și […]