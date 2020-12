Să mergem în anticipate și să ne judece poporul, dar trebuie să respectăm procedurile legale, spune președintele Parlamentului

13:20

“Dacă vorbim de gestionarea pandemiei, eu am dubii că alte guverne, alți oameni ar fi gestionat mai bine această pandemie. Este o premieră pentru toată lumea. Pe alocuri lumea a venit cu niște măsuri pentru prima dată în viață. Republica Moldova are experiențe în alte domenii, noi am trecut prin cataclisme naturale, am avut avarii, explozii, sunt oameni cu experiență, dar această problemă este nouă. Ar trebui cu multă atenție și grijă să vorbim despre demiterea unui guvern doar pentru gestionarea pandemiei”, a declarat Alexandru Jizdan. Precizăm că opoziția Parlamentară PAS-DA-PDM au semnat o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu.